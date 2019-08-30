Политолог назвала встречу повстанцев Южного Судана в Гааге борьбой за влияние

Москва, 30 августа. Встреча в Гааге между лидерами повстанцев Южного Судана, которые отказались в прошлом году подписать с правительством мирное соглашение, является, по сути, борьбой за статус и влияние. Такое мнение выразила политолог и африканист Наталия Пискунова.

В Южном Судане в настоящее время формируется правительство с участием кандидатов от оппозиции. Соответствующее соглашение подписали около года назад, с тех пор дату переносили, однако все еще непонятно, получится ли завершить процесс осенью этого года.

Цель нынешних переговоров в Гааге — определить консолидированную позицию оппозиции против действующего главы страны, пишет «ПолитЭксперт». Как отметила Пискунова, текущая ситуация в африканском государстве связана с историческим моментом.

Она напомнила, что общесуданский конфликт продолжается на протяжении более 40 лет. В 2011–2013 годах страну при поддержке ООН, США, Китая и других стран разделили на две части — северную и южную. При этом было ясно, что политические лагеря внутри государства продолжат борьбу, что сейчас и происходит.

«Они (лидеры повстанцев. – Прим. ФАН) вновь попытались объединиться для того, чтобы отобрать у ненавистного им Северного Судана, который ими воспринимается как агрессор, больше территорий и преференций», — объяснила политолог.

Африканист указала, что главы повстанцев неспроста решили совместить усилия именно сейчас. В настоящее время сложились благоприятные условия для привлечения кредитов на развитие. Однако возможность объединения Судана с южным соседом она назвала маловероятной, поскольку странам это попросту не выгодно.

Напомним, в Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов.

Ранее в Судане был завершен процесс формирования Суверенного совета, который будет управлять государством во время переходного периода. В него вошли 11 военных и гражданских представителей. Перед приведением Суверенного совета к присяге будет распущен Военный совет.