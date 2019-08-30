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ФАН-ТВ
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Женщина погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае. ФАН-ТВ

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Пассажирский автобус столкнулся с машиной Kia Rio на 56-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Все произошло около 15.20 недалеко от поселка Кукуштан.

По информации очевидцев, три автомобиля пошли на обгон. Первый успел перестроиться, второй ушел на встречную обочину, а третий, как раз пострадавшая Kia, задел эту встречную обочину и машину развернуло прямо боком под встречный автобус.

В результате столкновения погиб водитель иномарки — 60-летняя женщина. Врачи в течение 20 минут пытались ее реанимировать. В салоне автомобиля обнаружили распечатанную инструкцию, как доехать из Перми до небольшого поселка Усть-Кишерть Кишертского района Пермского края. Вероятно, женщина возвращалась оттуда.

Добавим, никто из пассажиров автобуса не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются. 

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