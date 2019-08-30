Эксперт рассказал, куда россияне предпочитают инвестировать средства

Москва, 30 августа. Молодые российские инвесторы стали чаще вкладываться в социально ответственные проекты, заявил международный эксперт по инвестициям, партнер CFS Management Александр Лапидус корреспонденту Федерального агентства новостей.

По мнению Лапидуса, с учетом общей ситуации на рынке отечественные инвесторы трезво подходят к вложениям в активы, выбирая варианты, позволяющие сохранить средства. Среди инвестиционных трендов, конечно, продолжают лидировать ценные бумаги и недвижимость, при этом специалисты предпочитают диверсифицировать активы.

Недвижимость наиболее популярна среди состоятельных россиян старше 40 лет. Однако последние два года показали, что инвестиции в коммерческую недвижимость не слишком выгодны: доходность регулярно снижается, не позволяя покрыть затраты на обслуживание и, в случаях заемных средств, на ипотеку.

Интересную тенденцию демонстрируют молодые российские инвесторы. Они активно вкладываются в социально ответственные проекты, включая зеленую энергетику и P2P-инвестиции, часто опираясь на кредитные и краудфандинговые платформы.

«К примеру, они приобретают акции компаний, удовлетворяющих определенным критериям корпоративной и социальной ответственности, — рассказал собеседник ФАН. — В те, которые регулярно лидируют мировых списках социально-ответственных компаний. Таких как Kellogg (NYSE:K), которые предоставляют не только защитную функцию в портфеле, но и приносят годовой доход в 5,7%. Для тех, кто не готов делать исследование по отдельным компаниям, можно инвестировать в фонды, которые соответствуют данным критериям. Один из примеров – iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Это диверсифицированный фонд, в котором около 400 различных активов компаний, которые имеют положительные экологические, социальные и управленческие характеристики. За последние 10 лет фонд принес 225% инвесторам. Или SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) — достаточно новый фонд, не включающий в себя активов, связанных с ископаемым топливом».

Что касается жилой недвижимости, остаются актуальными тренды нескольких последних лет, то есть переход от хаотичной скупки квартир в Европе к осмысленным инвестициям с четко просчитанными целями с учетом перспектив и ликвидности рынков. С учетом негативной динамики большинства рынков активы в жилой недвижимости чаще всего остаются в инвестиционных портфелях до лучших времен.

В Европе, по мнению Лапидуса, наблюдается очевидный спад инвестиций из Китая, что спровоцировало стагнацию на многих рынках недвижимости, ведь раньше на долю инвесторов из КНР приходилось до 15% сделок с жильем. Самыми популярными для российских состоятельных людей направлениями вложений в жилье остаются Великобритания, Германия и ряд средиземноморских стран.

Так, в Великобритании заключается сделок примерно на 70 миллиардов долларов, что делает этот рынок недвижимости крупнейшим в Европе. Россиянам в этой стране чаще всего интересны вложения в реконструкцию бюджетного жилья и проекты с солидным запасом прочности в отношении возможной коррекции цен на фоне Brexit, вроде строительства в регионах.

«Последствия выхода из Евросоюза преимущественно отразятся на Лондонском рынке недвижимости, где значительную долю покупателей составляют иностранные инвесторы, — уверен эксперт.

Что касается приобретения недвижимости в Германии, россиян отталкивают слишком высокие налоги при низкой доходности, в связи с чем популярность этого направления стремительно падает, заметил эксперт.