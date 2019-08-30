Эксперт объяснил, почему США не смогут взыскать с Китая императорские долги

Администрация Дональда Трампа намерена потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления китайских императоров, сообщает агентство Bloomberg. Политический аналитик Сергей Санакоев заявил, что желание США взыскать императорские долги с КНР — один из элементов торговой войны.

Ценные бумаги, о которых идет речь, выпускались в начале прошлого века и должны были привлечь иностранные средства на строительство железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у коллекционеров и продается на онлайн-аукционах. По данным одного из основателей фонда держателей таких бумаг, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций может составлять более триллиона долларов.

При этом официальный Пекин не признает долгов дореволюционного правительства и отказывается их выплачивать. Не так давно стало известно, что глава американского государства провел встречу с группой держателей китайских облигаций. Последние активно лоббируют идею требования выплат долгов.

Комментируя сообщение Bloomber, президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что «единственная цель всей этой шумихи — добиться уступчивости Китая в торговых переговорах».

«То же самое можно сказать о событиях в Гонконге, где четко прослеживаются используемые США технологии цветных революций. Сегодня со всех сторон активизировались антикитайские карты: они связаны с Далай-ламой, с Тайванем и прочими спорными вопросами. Все эти средства нужны исключительно для достижения одной цели — уступчивости в торговой войне. Но этого не будет, постольку Трамп и его администрация ошибаются в главном — разговаривать с китайцами с позиции силы у них не получится», — говорит эксперт.

Как не получилось у Соединенных Штатов Америки вести диалог с позиции силы с Северной Кореей. После нескольких агрессивных заявлений высших военных чинов Пентагона, а также отправки авианосной ударной группы к берегам корейского полуострова в Вашингтоне пришли к выводу, что угрозы на Пхеньян не действуют, а потому придется решать все спорные вопросы за столом переговоров.

«Тем не менее США допускают такую же ошибку в противостоянии с Китаем, второй экономикой мира. Это страна с достаточно твердым управлением, так что в целом могу констатировать, что это не те методы, которые могут привести к урегулированию ситуации. К сожалению, мы видим, обостряется торговая война между США и КНР, а это в целом для мировой экономики очень плохие шаги. К слову, в некоторых вопросах Россия может воспользоваться моментом и занять ниши на импортных рынках Китая, но тем не менее все-таки вся эта ситуация весьма удручающая», — продолжает Санакоев.

Экономическое противостояние Китая и Соединенных Штатов действительно может быть губительно для всего мирового сообщества, при этом самые большие шаги к точке невозврата делает сам гегемон — США.

«Происходит это исключительно потому, что Вашингтон пользуется в диалоге или в действиях на международной арене совершенно неприемлемыми методами», — заключил эксперт.

Напомним, экономический конфликт между Китаем и США тянется с лета прошлого года. Тогда Вашингтон решил ввести пошлины на уровне 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. В свою очередь Пекин отреагировал зеркально. В августе Трамп заявил, что США с сентября повысят пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с октября составит не 25%, а 30%.