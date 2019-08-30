В Совфеде указали Зеленскому на незначительность G7

Во время телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский поддержал позицию G7 о «невозможности» возвращения к формату «восьмерки» с Россией.

«Глава государства поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя украинского государства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, рассуждая в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей о заявлении Зеленского, констатировал, что это — не более чем очередное антироссийское высказывание. Также он отметил, что Россия — самодостаточное государство, способное самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы.

«Комментировать здесь особо нечего, потому что Россия туда не просилась, а сами мы эту тему не поднимали. Макрон что-то сказал, потом от этого высказывания отказался, его поддержал американский президент… Мы говорим: уважаемые главы «большой семерки», вы сначала определитесь, что вы хотите, а уже потом делайте России предложения. Эти заявления воспринимаются как неофициальные, мы их даже не рассматриваем и не обсуждаем. Поступят конкретные предложения — Россия будет их рассматривать», — подчеркивает российский политик.

По мнению сенатора, данное заявление — не более чем попытка заигрывания с собственным электоратом и желание угодить радикалам.

«Высказывание Зеленского больше похоже на пиар, чтобы понравиться своим избирателям, возможно, националистам. Но, повторяю, что нам это абсолютно безразлично. Тем более, что господин Зеленский не имеет к «большой семерке» никакого отношения. Ни прямого, ни косвенного», — заметил член верхней палаты парламента.

В заключение он добавил, что Россия является членом куда более влиятельных организаций, нежели G7.

«Я думаю, это площадка потеряла свою актуальность уже давно, после 2008 года, когда был создан клуб G20. G7 — это некий «элитарный клуб», который собирается поговорить, обсудить какие-то вещи, но никаких глобальных решений, которые они могли бы там принять, там не рассматривается. Это нереально. Значимость этой структуры значительно снизилась. Она рассматривается как традиционный клуб, но не более. Повторюсь, самые крупные экономики мира там не участвуют. G7 — это для нас не более чем бантик, по сравнению с G20, БРИКС, ШОС», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что возвращение России в международный клуб пошло бы только на пользу G8.