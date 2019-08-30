Студент из США поразил пользователей соцсетей очень длинным пальцем

Вашингтон, 30 августа. Двадцатилетний американский студент Джейкоб Пина поразил пользователей соцсетей слишком длинным пальцем. Фотографии и видео своей особенности парень публикует в Instagram и Tik Tok.

На видео Пина гладит собаку, сбивает пальцем бутылку или играет в приставку. Длина большого пальца американца составляет 13 сантиметров. Сам студент не может рассказать, откуда взялась такая особенность.

В Tik Tok у Пины уже почти 150 тысяч подписчиков и более двух миллионов лайков, а пользователи Instagram активно комментируют его видео.

«Я хочу больше фото, он такой прикольный!» — пишет elizabethoates.

«А на другой руке обычный?» — спрашивает lovelyjazx.

«Твой палец очень большой!» — отмечает daisymakeiff.

«Почему твой палец такого же размера, как и остальные на этой руке?» — интересуется kp_maddie.

Кроме того, подписчики спрашивают у студента, удобно ли ему держать контроллер игровой приставки и не играет ли он на фортепиано. Однако находятся и комментаторы, которые предполагают, что видео с длинным пальцем является фейком.

Отметим, что самому Пине нравится внимание окружающих к его пальцу. Американец считает, что нужно принимать себя таким, какой ты есть.