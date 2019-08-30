Пушков посоветовал президенту Грузии «очнуться, а не жить в мире миражей»

Москва, 30 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях возобновления диалога с Россией.

«Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась — потеряла этим летом более 60 миллионов долларов, а могло быть куда хуже», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Сенатор также добавил, что антироссийская риторика со стороны грузинских политиков может привести к новым экономическим потерям Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси должен уменьшить «экономическую зависимость» от Москвы. По словам Зурабишвили, Грузия движется в западном направлении, поэтому Тбилиси должен добиваться «экономической независимости» от России.

Она также добавила, что диалог между Россией и ее Грузией может возобновиться, если Москва «изменит свою позицию» по отношению к «такому маленькому соседу».

Напомним, в июне отношения между Россией и Грузией обострились из-за антироссийских выступлений в Тбилиси, которые были спровоцированы представителями грузинской оппозиции. Поводом для провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимала участие российская делегация, возглавляемая депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Грузинские парламентарии предложили Гаврилову занять место спикера, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов, которые устроили скандал. Позднее оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента и попытались взять его штурмом. Грузинские правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать митингующих.

Позднее Зурабишвили обвинила Россию в «провокациях», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля. Ограничительные меры привели к снижению потока российских туристов в Грузию, что оказало негативное влияние на грузинскую экономику.