Журналисты выяснили, какое наследство оставил семье Кобзон

Москва, 30 августа. Журналисты украинского издания выяснили, какое наследство российский певец Иосиф Кобзон оставил своей семье после смерти.

За 2017 год Кобзон заработал около 15,2 млн рублей. В поселке Баковка, который находится в Московской области, находятся два гектара земли, принадлежащие знаменитому исполнителю. Журналисты сайта Obozrevatel.com выяснили, что на внушительном участке стоят три жилых дома, гостевой дом, здание для охраны и хозблок. Общая стоимость такого поместья составляет не меньше 350-400 млн рублей.

Кроме того, у певца есть четыре земельных участка, площадь которых составляет от 1,3 до 9,2 тысяч квадратных метров, двухэтажный пентхаус, расположенный на Новом Арбате. Его площадь — 617 квадратных метров, а цена — не меньше 450 млн рублей.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Сегодня открыли памятник на его могиле, расположенной на Востряковском кладбище. Память легендарного певца почтил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Кобзон был человеком, «посвятившим всю жизнь стране, гражданам», и напомнил, что певец «не побоялся войти в «Норд-Ост» и предложить себя в качестве заложника для того, чтобы были освобождены мирные граждане.