В Росгидромете объяснили, как пожары в Сибири привели к таянию Гренландии

Лесные пожары, которые бушевали этим летом в Сибири и на Аляске, негативно влияют на толщину льда в Арктике и Гренландии. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам известного метеоролога, проблема заключается в том, что мелкие частицы пепла осаживаются на льду. От чистого льда солнечные лучи отражаются практически целиком, однако из-за черного цвета пепла отражение происходит слабее и солнце плавит лед.

«Опасность в том, что, когда пепел оказывается на льду, происходит его интенсивное таяние», — пояснил метеоролог.

Таяние льдов в Гренландии стало беспрецедентным в этом году.

«Гренландский ледовый щит содержит очень много воды. Если бы он растаял, уровень Мирового океана повысился бы примерно на пять метров», — указал Вильфанд.

В этом же году 90 процентов ледяного покрова Гренландии начало таять.

«Такое наблюдалось впервые. Если это станет тенденцией, проблема повышения уровня Мирового океана обострится», — выразил обеспокоенность ученый.

Кроме того, лесные пожары мешали метеорологам наблюдать за погодой в Арктике.

«В полярных регионах было очень много дыма. Это было связано с пожарами в Сибири. На полярном круге было очень сложно наблюдать за погодой», — заметил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра рассказал о погоде на предстоящие выходные. По словам метеоролога, в европейской части России ожидается комфортная теплая погода.