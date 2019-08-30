Глава Горловки ответил на предложение сдаться Киеву ради прощения

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода урегулировать конфликт в Донбассе и неважно, каким образом — пригласив миротворческую миссию или реализуя минские соглашения. Глава администрации города Горловки Иван Приходько уверен, что эта задача не будет выполнена. Когда он обосновывал свою точку зрения в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», украинский эксперт Вадим Трюхан, постоянно выступающий защитником Киева на российском ТВ, призвал его и его земляков сдаться.

«Последние шесть лет Украина мне напоминает палату № 6 или какой-то театр абсурда», — сказал глава администрации Горловки Иван Приходько во время прямого включения с телестудией.

Он напомнил, что новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко — это представитель органа исполнительной власти.

«Он должен исполнять подписанные договоры, а не рассказывать, будет он их исполнять или не будет, потому что он — должностное лицо, он обязан это делать», — подчеркнул Приходько.

Глава Горловки рассказал, что последние четыре дня его город и окрестности подвергается массированным атакам ВСУ.

«Мы поражены вчерашним случаем с убийством бойца Народной милиции ДНР. Бойцы националистического подразделения «Азов» отрезали мертвому бойцу ухо, взяли троих людей в плен. И все это — на фоне договоренностей о каком-то обмене. А сегодня с утра работал беспилотник на низкой высоте и целенаправленно сбрасывал самодельные мины на территорию поселка Гольма. Причем он охотился на людей, на рабочих автокооператива. Когда они начали убегать от беспилотника, его оператор увидел это и начал их догонять. Люди чудом спрятались в сторожке. Таких [беспилотников] шесть прилетело. В 12 часов 20 минут, в течение семи минут, было выпущено 33 мины 82-го калибра в поселках Водяном и Томаковка. О чем мы говорим? У нас просто слов нет», — поведал Приходько.

По его словам, чтобы установить мир, надо этого захотеть.

«А когда люди этого не хотят, а лишь говорят об этом, это будет продолжаться», — сказал мэр Горловки.

Председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан заметил на это, что жителям Донбасса «запудрили мозги российской пропагандой».

«Украина с Донбассом не воюет. К сожалению, вам запудрили мозги вот этой российской пропагандой, и теперь вы занимаетесь незаконной деятельностью», — заявил Трюхан.

«Какая пропаганда? Я здесь живу, Вадик!» — напомнил Приходько.

«Есть программа СБУ «Возвращайся домой». В этом году возвратились уже около 200 человек, насколько я знаю. Вам нужно сейчас просто сдаться украинским властям и таким образом получить прощение. Вам, «боевикам», которые до сих пор пытаются под флагами РФ воевать, и так далее. Один только выход. Вы России не нужны», — заявил защитник Киева на российском телевидении.

Иван Приходько ответил на слова Вадима Трюхана встречным предложением.

«Я вам всем неоднократно предлагал приехать. Вы же здесь не живете, вы этого не знаете. В Москве на улице Правды это все смотрится по-другому. Приезжайте. Мы вас провезем, гарантируем безопасность. Вы не увидите в городе Горловка российских флагов, не найдете российских военных. Вы очень красиво о них говорите. Но люди, которых показывают на экранах, — это все жители прифронтовых районов. Они вам в красках, на украинском языке, но с вклинением чисто русских выражений, расскажут, кто, когда и как их обстреливает», — предложил Трюхану Приходько.

Он добавил, что вчера спалили еще один дом в Горловке. Поехали на тушение сотрудники МЧС, а их обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.