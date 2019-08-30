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Журналисты собрали лучшие наставления именинника Лукашенко

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Журналисты собрали лучшие наставления именинника Лукашенко

Минск, 30 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен большим количеством запоминающихся высказываний благодаря своему простому стилю общения.  Портал «ПолитРоссия» собрала лучшие наставления белорусского лидера в честь его 65-летия.

Одна из самых известных цитат президента посвящена картошке, которая считается национальным продуктом в Белоруссии. Во время обращения к народу весной 2014 года Лукашенко посоветовал гражданам не мешать картошку с мясом, особенно на ночь глядя.

«Я, конечно, многое и сам попробовал. Но вы меня извините, зачем есть мясо с картошкой? Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой», – посоветовал политик.

Гаранта также возмутило признание журналистки, что она любит вечером выпить пиво с мужем. По словам Лукашенко, употребление пива в компании коллег еще допустимо, однако употреблять данный напиток дома с мужем — это уже явный признак алкоголизма.

«Какой кошмар! С мужем — пиво! Зачем же с мужем пить пиво?! С коллегами — ладно уж, понятно. Но с мужем сидеть и пить пиво дома! Знаете, Марина, если вы с мужем пьете, значит, вы любите выпить просто», — заявил президент.

Кроме того, Лукашенко запомнился необычными подарками. Так, например,  в 2018 году, в канун Нового года, он подарил президенту РФ Владимиру Путину несколько мешков с картошкой. При этом белорусский лидер проявил большую осведомленность в предмете, рассказав, для какого блюда лучше подходит тот или иной сорт.

«Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода. «Вектор» — для отваривания и запекания, «Манифест» — для жарки, драников, пюре», — пояснил он.

Аналогичный подарок Лукашенко преподнес известному американскому актеру и мастеру айкидо Стивену Сигалу. Во время встречи со звездой боевиков президент Белоруссии лично почистил морковь и вручил ее своему гостю со словами: «Кушай на здоровье! Это очень полезно».

 

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Источник: «ПолитРоссия»
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