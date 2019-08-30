Бывший президент «Спартака» прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы

Москва, 30 августа. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о вылетел красно-белых в отборочном турнире Лиги Европы от португальской «Браги».

«Разговоры о том, что команда находится в процессе перестройки и сейчас много новичков вливаются в состав — в пользу бедных. Что мешало клубу укомплектоваться раньше? Сейчас пойдут разговоры о том, что еврокубки нам не нужны, что мы сосредоточимся на Кубке России и чемпионате. В общем, та же балалайка, что и 15 последних лет», — заявил менеджер.

По его мнению, вылет из Лиги Европы едва ли поможет команде в борьбе за чемпионство.

«Зачем вылетать из турнира, в который все, наоборот, стремятся? Зачем было в таком случае изо всех сил бороться за пятое место в прошлом сезоне? Не думаю, что это поможет «Спартаку» в чемпионате. Их игра больше зависит не от календаря, а от того, как сойдутся звезды», — отметил Червиченко.

По сумме двух матчей «Спартак» уступил «Браге» 1:3 и не вышел в групповой этап Лиги Европы.