В Госдуме оценили слова президента о «нормальном» количестве детей в семьях

Многодетность не должна быть причиной плохих условий проживания в семье. Так считает первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева. По ее словам, государство старается принимать как можно больше мер поддержки многодетных семей.

Сегодня на встрече президента Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса была поднята тема низкого уровня жизни в закрытых городах. Губернатор подчеркнул, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей, почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — заметил в ответ российский лидер.

Окунева согласилась с мнением президента РФ по «нормальному» числу детей в российских семьях. Она рассказала о государственном курсе, направленном на улучшение жизни детей в семьях.

«Я поддерживаю президента в том, что хорошо, когда в семье много детей. Когда дружная семья, то и дети стараются заботиться друг о друге. Если вспомнить послание Федеральному собранию президента России, то он сказал, что многодетность не должна быть причиной плохих условий проживания детей в семье. Государство сейчас принимает меры поддержки, понимая, как важно большое их количество. Государство стремится создать такие же условия для многодетных семей, как в семьях с их меньшим количеством», — заявила Окунева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако таких мер поддержки не бывает много, отмечает парламентарий. Семья всегда нуждается в заботе государства.

«На федеральном уровне есть материнский капитал, который будет индексироваться. Матери, которые имеют трех и более детей, получают пособия до 3 лет. Кроме того, у матерей после 1 января следующего года появится возможность получать выплату в размере прожиточного минимума, если на семью приходится менее двух прожиточных минимумов на человека. Таким образом, хотелось бы, чтобы семьи были информированы о своих правах и преимуществах и в полной мере пользовались ими. Это очень важно», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Главной темой, которую обсудили на встрече, стал вопрос качества жизни в закрытых городах, где живут военные Краснознаменного Северного флота, «обеспечивающие безопасность нашей страны и геополитическую стабильность».