Сирия новости 31 августа 07.00: ООН готова эвакуировать жителей «Эр-Рукбана», курды арестовали брата главаря ИГИЛ

Сирия, 31 августа. SDF и коалиция арестовали брата главаря ИГИЛ1, в ООН выразили готовность эвакуировать жителей лагеря «Рукбан», неизвестные расстреляли курдов в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили мужчину в Африне, подожгли поля на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Идлибе.

Курды: арестовали брата одного из главарей ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, погибли при нападении неизвестных в Ракке, арестовали подозреваемых в причастности к подрыву автомобиля в Хасаке.

ООН: заявила о готовность содействовать немедленной эвакуации лагеря «Эр-Рукбан».

Провинция Дамаск

Правительство в Дамаске сможет получить от официального Пекина новый грант на приобретение «зеленых автобусов», которые стали важной чертой и даже отчасти участниками Гражданской войны в Сирии — например, именно на зеленых автобусах китайского производства, которые Пекин продал Дамаску, отказавшихся пойти на примирение боевиков эвакуировали в зоны деэскалации в Идлибе и других провинциях Сирии, и на таких же автобусах эвакуировали беженцев.

Как сообщает арабское издание Al Manar, китайский посол в Дамаске Пенг Бяо объявил о новом договоре на поставку автобусов спустя три месяца после того как Дамаск смог полностью оплатить предыдущую партию, в которой было 100 «зеленых автобусов» (на самом деле большинство машин были синие — но прозвище уже прижилось). Сотрудничество с Китаем, как и с Россией и Ираном, позволяет Дамаску преодолевать сложности, связанные с бесчисленными международными санкциями, введенными США и их сателлитами.

Провинция Алеппо

Боевики из связанных с Турцией группировок «Свободной сирийской армии» похитили 50-летнего жителя Африна Амина Аббуда Ханана из деревни Мареска. Он был увезен в неизвестном направлении после похищения в районе Шаро. Как пишет курдское агентство Hawar News, судьба многих граждан Сирии, похищенных боевиками из протурецких группировок ССА, остается неизвестной, — в некоторых случаях родственники получают письма с требованием выкупа, однако многие люди на оккупированном Турцией севере Алеппо пропадают бесследно. Также источник сообщает, что боевики ССА подожгли поля в районе деревень Миркан, Бримджа, Кахра и Рота, и нанесли значительный финансовый ущерб местным фермерам.

Провинция Хомс

Организация Объединенных Наций готова приступить к эвакуации обитателей лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который находится на территории провинции Хомс, контролируемой Соединенными Штатами, пишет издание Baladi News. Как заявил спецпредставитель ООН по делам беженцев в Сирии Панос Мумцис, «около 12 700 человек остаются в изолированном лагере неподалеку от военной базы американской коалиции и более трети из хочет покинуть лагерь «Рукбан» немедленно».

По словам представителя ООН, большинство обитателей лагеря требуют доставить их на территорию, контролируемую Дамаском, чтобы оказаться под защитой САА. По данным ООН, «Рукбан» покинула уже большая часть обитателей, его население сократилось с 60 тысяч до примерно 14 тысяч человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое бойцов САА погибли, подорвавшись на противопехотной мине в районе города Хатла, расположенного на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник (@DeirEzzor24).

Тот же источник сообщает, что военные коалиции США и «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали в деревне Аль-Кашкия в Дейр-эз-Зоре подозреваемого сообщника группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ) в ходе проведенного рейда. Предположительно, арестованный является братом высокопоставленного главаря ИГИЛ по имени Абу Али аш-Шаити, который погиб в ходе военных действий. Следует отметить, что схваченный сторонник ИГИЛ раньше уже арестовывался SDF — однако курды его впоследствии отпустили. Рейды коалиции и курдских сил, проведенные в Аль-Кашкия, были нацелены на уничтожение «спящих ячеек» ИГИЛ в регионе.

Провинция Идлиб

Боевая авиация нанесла удары по позициям террористов в Идлибе. Как сообщают локальные новостные источники (@MasarPressNet; @Step_Agency), удары были нанесены по скоплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе городов Маарет ан-Нуман и Джарджаназ, а также в районе города Хан ас-Сабиль.

Провинция Ракка

Двое бойцов курдского ополчения были застрелены неизвестными боевиками в провинции Ракка. Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает, что нападение на бойцов ополчения произошло в районе деревни Аль-Гарние.

Провинция Хасака

Автомобиль, принадлежащий коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) был подорван неизвестными боевиками в городе Хасака. Как сообщает медиаисточник в Twitter (@alkhabar_Tv), самодельное взрывное устройство сработало неподалеку от кольцевой развязки «Панорама».

Как уточняет агентство Step News, подорванный в районе «Панорамы» автомобиль предназначен для перевозки заключенных — но на момент подрыва вез некие элементы материально-технического обеспечения из Хасаки в Аш-Шаддади. Сведения о пострадавших среди курдских бойцов противоречивы, зато известно, что три человека были арестованы SDF по подозрению в причастности к подрыву автомобиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.