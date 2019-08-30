Юнармеец спас тонущего человека в Крыму

Евпатория, 30 августа. Юнармеец из Брянска вытащил из воды тонущего человека в Евпатории. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе «Юнармии».

18-летний Никита Жемоедов отдыхал в крымском лагере «Страна героев» и увидел мужчину, тонущего за буйками. Парень бросился на помощь и вытащил на берег уже потерявшего сознание пловца. Как рассказали ФАН, до приезда медиков Никита с друзьями делали пострадавшему искусственное дыхание, и именно это позволило мужчине остаться в живых.

«Все делал, как будто «на автомате». Знал, что нельзя терять время, — рассказал Никита после происшествия. — Вот и пригодились навыки, которые я получил в «Юнармии» на курсах оказания первой помощи. Честно сказать, не предполагал, что придется когда-нибудь воспользоваться этим в реальной жизни. А вот… Спасибо педагогам, которые вложили в меня такие необходимые знания».

Свой поступок Никита не считает особенным. Герой утверждает, что на его месте так бы поступил каждый. Зато лидер «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко уверен, что это большой подвиг маленького человека.

«Горжусь Никитой! Не каждому взрослому в жизни выпадает такое испытание. Наш парень с честью справился. Благодаря таким ребятам лично я могу быть спокоен за будущее нашей страны. Обязательно отметим Никиту. Хотел бы лично вручить ему награду и пожать руку», — сказал Романенко.

В Евпатории Никита отличился еще и теоретическими навыками: по итогам образовательного форума его признали одним из 30 лучших юнармейцев. В награду парень получил сертификат на бесплатное высшее образование в Университете «Синергия».