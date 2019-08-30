Будущих врачей посвятили в студенты в центре имени Алмазова. ФАН-ТВ 

Сегодня они дали торжественную клятву и примерили свои первые белые халаты. 120 юношей и девушек официально стали первокурсниками ведущего многопрофильного научно-клинического и научно-образовательного центра России. Ребята из 29 регионов России. Их средний бал по ЕГЭ — около 98 из 100.

«Знаете, здесь очень много конференций проходит, встреч с различными интересными людьми, хочется нового, интересного, познавательного, жду, что все будет замечательного. Буду стараться, чтобы стать представителем нашей медицины, ответственным, хорошим врачом, чтобы я не вызывала разочарования у пациентов», — поделилась студентка Елизавета Ланская.

В центре Алмазова не только оказывают высокотехнологичную помощь населению, но и проводят исследования в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, неврологии и других сферах. Педагоги — практикующие врачи. В распоряжении студентов новейшее оборудование. И уже с первых курсов будущие медики могут вести клиническую практику. Это новая модель высшего медицинского образования.

«В России нет больше таких центров, в мире таких центров единицы, когда фундаментальная прикладная наука, когда новейшие передовые технологии, когда высокотехнологичная, выскоквалифицировання медицинская помощь, и к этому еще добавилось образование. Это получился такой сплав, необходимый не только для оказания очень эффективной медицинской помощи для наших граждан, но и для подготовки врачей будущего, врачей XXI века», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.