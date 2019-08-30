В МИД Украины заявили о задаче «вернуть Крым» за полгода

Киев, 30 августа. Министерству иностранных дел Украины нужно выполнить «домашнюю работу» и «вернуть Крым» за полгода. Об этом заявил новый глава ведомства Вадим Пристайко во время своего выступления на заседании Верховной рады.

Он рассказал о главных задачах, которые поставил перед министерством президент Украины Владимир Зеленский. Приоритетами своей деятельности Пристайко назвал «возвращение Крыма» и достижение мира в Донбассе.

«Мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — сказал глава МИД Украины, трансляцию выступления которого вел телеканал «112».

Глава украинского МИД добавил, что Киев также продолжит курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

«Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения», — цитирует слова Пристайко NewsOne.

Ранее Зеленский заявил, что депутатам IX созыва Верховной рады нужно заняться «укреплением национальной безопасности и обороны». Кроме того, добавил он, необходимо закончить войну в Донбассе и «вернуть Крым».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на международных площадках. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. После событий в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, украинские власти считают полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва не единожды отмечала, что воссоединение Крыма с РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о его статусе закрыт окончательно.