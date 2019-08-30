Омоновцы рассказали о новой моде «оппозиционеров», жаждущих быть задержанными на митингах

Москва, 30 августа. Сотрудники ОМОНа рассказали всю правду о незаконных митингах так называемой «оппозиции» в Москве и провокациях со стороны участников сборищ.

Пока представители либеральной тусовки убеждали россиян, что бойцам ОМОНа нравится бить людей и жестко разгонять митингующих, сами сотрудники Росгвардии не реагировали. Однако вопиющая «правда» оппозиции вынудила росгвардейцев рассказать, как на самом деле вели себя «спокойные революционеры» и что вытворяли на сборищах.

По словам росгвардейца Виктора, порой ОМОН даже не успевал подойти к человеку, как он уже падает и кричит, что его бьют. Как раз такие моменты снимают и затем, как считает сотрудник правоохранительных органов, выдают их за «истинную» картину.

«Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся. Или как нас закидывают мусорками и бутылками. Они вообще эти акции за спинами несовершеннолетних устраивают. И это печально. Некоторые, правда, приносят с собой грудных детей, чтобы их не задержали. А сами могут затащить к митингующим и попытаться ударить», — сказал Виктор в беседе с журналистами «Царьграда».

Другой омоновец Алексей отметил, что появилась новая мода — участники акций стремятся, чтобы их задержали.

«Специально для этого идут. Может, чтобы потом где-то по зарубежным каналам показали?» — предположил он.

По его словам, митингующие начинают кричать и хамить правоохранителям, которые с ними спокойно разговаривают на расстоянии вытянутой руки. Судя по всему, у «оппозиционеров» это становится квестом.

Виктор подчеркнул, что главной задачей сотрудников ОМОНа является обеспечение правопорядка, пресечение провокаций и защита россиян. Так, например, были эпизоды оказания сотрудникам полиции помощи упавшим. Как ранее стало известно, силовики во время одной из акций оперативно остановили кровотечение одному из участников митинга и наложили повязку.

После митингов была создана платформа «Сканер», способная найти личные страницы сотрудников правоохранительных органов, работавших на незаконных акциях. Из разговора становится понятно, что силовики не понимают цель травли в социальных сетях. Алексей признался, что стал скрывать лицо ради своей семьи, которая может стать жертвой травли «оппозиционеров».

Он подчеркнул, что ОМОН категорически против мер, которые используют полицейские на Западе, например во Франции. По его словам, несмотря на то, что правоохранители сильные и большие, у них «человеческое лицо».

«Мы прекрасно понимаем, что напротив нас стоят такие же граждане, как и мы сами, — добавил он. — Наши структуры создавались не для того, чтобы мы унижали своих людей или заставляли их подчиниться чему-то. Мы охраняем общественный порядок, безопасность и закон».

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила незаконные акции после недопуска «независимых кандидатов» к выборам в Московскую городскую думу. МГИК абсолютно законно отказал «оппозиционерам», поскольку в их подписных листах было большое количество липовых подписей и автографы давно умерших москвичей. Так, например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент недействительных подписей превысил 14 при допустимом показателе в 10%. Примечательно, что еще во время предвыборной кампании была обнаружена фабрика по рисовке автографов в пользу скандальной активистки и ее приятелей по ОПГ.

«Оппозиция» устроила провокации на незаконных акциях, бросалась в полицейских бутылками и мусором, призывала к беспорядкам. При этом правоохранители действовали аккуратно и гуманно по отношению к митингующим. Полиция пресекала провокации и защищала горожан и гостей Москвы от неадекватных выходок «оппозиционеров».