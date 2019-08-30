Володин назвал Кобзона Гражданином с большой буквы

Советский и российский певец, политический и общественный деятель Иосиф Кобзон был Гражданином с большой буквы. Такое мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Сегодня состоялось открытие памятника на его могиле на Востряковском кладбище. Память легендарного исполнителя почтили спикер нижней палаты парламента и депутаты.

По словам Володина, Кобзон был человеком, «посвятившим всю жизнь стране, гражданам». В частности, он напомнил, что певец «не побоялся войти в «Норд-Ост» и предложить себя в качестве заложника для того, чтобы были освобождены дети, мирные граждане. Кроме того, Кобзон делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане».

Артист выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске, отметил Володин. Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что Кобзон служил стране и на сцене, и во время общения с избирателями и отстаивания их прав в рамках работы депутатом.

«Мы с вами сегодня вспоминаем Гражданина с большой буквы», — приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил деятельность Кобзона как парламентария. Кроме того, он напомнил о совместно созданном с певцом движении «Дети России — детям Донбасса».

Теплые слова о коллеге высказали и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, Герой Советского союза, Герой Российской Федерации, депутат Госдумы Артур Чилингаров, а также заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов.

Напомним, Иосиф Кобзон умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 80 лет.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН об артисте рассказала его вдова Нинель Кобзон.