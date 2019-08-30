Генсек ООН опасается полномасштабной войны в Ливии

Нью-Йорк, 30 августа. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил опасения, что вооруженный конфликт в Ливии может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

«Если в ближайшее время не будут приняты меры, весьма вероятно, что текущий конфликт перерастет в полномасштабную гражданскую войну», — говорится в его докладе.

Он призвал стороны конфликта прекратить неизбирательные обстрелы и авиабомбардировки населенных пунктов, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, а мировое сообщество — сконцентрироваться на урегулировании ливийского кризиса.

Также Гутерриш крайне обеспокоен присутствием иностранных наемников, которые работают на обе стороны конфликта, и продолжающимся притоком оружия в страну, несмотря на эмбарго 2011 года.

Посол ООН в Ливии Гасан Саламе тоже осудил «иностранное вмешательство» в ливийское противостояние. Он заявил, что не видит среди стран ООН единства, когда речь заходит о том, чтобы запретить снабжать враждующие стороны наемниками и оружием. Именно подобное вмешательство, уверен дипломат, позволяет войне продолжаться.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.