На Украине рассказали о планах Киева добиться контракта на транзит российского газа

Киев, 30 августа. Украина намерена заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с журналистами.

Он отметил, что возглавляемый им кабинет министров сейчас готовится к трехсторонним переговорам между Украиной, Россией и Евросоюзом о заключении нового контракта на транзит топлива из РФ в Европу.

«Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта о транзите. Для этого нужно хорошо поработать», — заявил Гончарук.

Комментировать позицию Киева на предстоящих переговорах он не стал, поскольку, по его словам, она еще не сформирована окончательно. Кроме того, Гончарук подчеркнул, что в ближайшие недели необходимо решить вопрос разделения «Нафтогаза» и выделения ГТС из украинской компании. Как пишет «Громадське», это одно из требований Евросоюза к Киеву и обязательная предпосылка для заключения нового транзитного контракта.

Напомним, о том, что Верховная рада утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины, стало известно 29 августа. 35-летний Гончарук стал самым молодым главой украинского правительства. С конца мая он работал в офисе президента Владимира Зеленского, где занимался вопросами экономики, пишет Infox.ru.

Отметим, что ранее ситуацию с транзитом российского газа через Украину обсудили президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров. Стороны пришли к выводу о необходимости ускорения переговоров по поводу перезаключения контракта, сообщает НСН.