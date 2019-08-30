Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после избрания президентом Зеленского

Киев, 30 августа. Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что один раз встречался с пятым президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства.

Он подчеркнул, что была обычная частная встреча в Киеве. Она прошла в частном домовладении. Как подчеркнул Коломойский, никаких договоренностей с Порошенко достигнуто не было.

«Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения», — цитирует издание «Цензор.НЕТ» слова бизнесмена.

Он обратил особое внимание на то, что во время встречи с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило, не обсуждались. С точки зрения Коломойского, на посту украинского президента Порошенко сделал «немного хорошего, но это немногое — очень ценное».

Бизнесмен заметил, что бывший глава украинского государства «удержал страну в самое тяжелое время».

«Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести <…>. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время», — резюмировал предприниматель.

Ранее Коломойский рассказал, почему украинцы могут не избрать на второй срок нынешнего президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, показатель эффективности работы Зеленского, а значит и его шансы быть переизбранным на следующих выборах, зависят от того, какое количество граждан страны вернутся домой с заработков.