Определен лучший футболист Лиги Европы сезона-2018/19

Монако, 30 августа. Лучшим футболистом Лиги Европы сезона-2018/19 назван бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар.

Награждение 28-летнего Азара состоялось в пятницу в Монако. В прошлом сезоне футболист выступал за лондонский «Челси». Игрок принял участие в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два гола и отдал две результативные передачи.

На награду также претендовали французский нападающий Оливье Жиру из «Челси», а также сербский форвард Лука Йович, который в летнее трансферное окно вошел в состав «Реала» из франкфуртского «Айнтрахта».

Ранее после жеребьевки определились соперники российских футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы. Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и продлится до 12 декабря.