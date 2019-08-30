В Совфеде желание Турции приобрести Су-57 связали с его превосходством над F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по боевым характеристикам превосходит американский F-35; ничего удивительного, что Турция ведет переговоры о поставках этого самолета. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Переговоры идут

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству», — заявил Эрдоган.

Кроме того, он заметил, что если Соединенные Штаты не изменят позицию по поставкам Турции новейших американских истребителей F-35, Анкара будет вынуждена искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Турки считают деньги

Сенатор Олег Морозов напомнил, что Россия вначале 90-х годов фактически ушла с рынка вооружения. РФ уступила все свои позиции другим странам.

«На первом месте были США, на втором — Франция. А на каком месте была Россия, мне даже трудно сказать. Сегодня мы устойчиво вторые на рынке вооружения. Причем качество нашего вооружения такого, что к нему проявляют интерес разные страны, в том числе и страны НАТО в лице Турции. Когда Анкара проявляет интерес к С-400 и Су-57, это говорит о том, что эта ситуация абсолютно неполитическая, а прагматическая. Турки считают деньги. Су-57 стоит в четыре раза дешевле, чем новейший американский истребитель F-35», — пояснил Олег Морозов.

По словам Олега Морозова, покупка Су-57 выгоднее по деньгам. По боевым показателям российский истребитель также превосходит американский F-35.

«Говорят, что он хуже по технологии стелс. Мол, его легче обнаружить. Но никто не знает, насколько в реальном бою этот недостаток понижает боевые качества нашего истребителя. На самом деле, думаю, что не уменьшает. У нас хороший истребитель Су-57, у нас хорошие комплексы С-400. Турки исходят из того, что они хотят иметь качественное вооружение. Они исходят не из атлантической солидарности. Мол, «мы страна НАТО и поэтому будем покупать только натовское оружие». Нет, они исходят из своих национальных интересов и своего бюджета. Потому, что наш самолет дешевле и качественнее», — заключил Олег Морозов.

Покупка современных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и предложил взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержания или вообще отмены продажи Турции новейших истребителей F-35, но Анкара отказалась идти на уступки.