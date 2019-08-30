Стали известны детали трансфера Крала в «Спартак»

Москва, 30 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» договорился с пражской «Славией» о покупке полузащитника Алекса Крала. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, «Спартак» заплатит за 21-летнего чеха 10 миллионов евро. Еще два миллиона евро полагаются «Славии» в качестве бонусов за различные успехи Крала в составе красно-белых. Отмечается, что с самим футболистом практически согласован четырехлетний контракт с окладом в 1,6 миллиона евро. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Напомним, Алекс Крал перешел в «Славию» в январе 2019 года из «Теплице» за 900 тысяч евро. К настоящему моменту на счету футболиста 29 матчей, один гол и две результативных передачи в составе пражской команды. В текущем сезоне Крал принял участие в восьми матчах, но не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что Алекс Крал дважды выступал за сборную Чехии.