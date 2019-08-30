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Определились соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

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Определились соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Монако, 30 августа. Определились соперники российских футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в Монако.

Московский ЦСКА в группе H встретится с болгарским «Лудогорцем», испанской командой «Эспаньол» и венгерским «Ференцварошем». «Краснодар» попал в группу С cо швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором». 

Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и продлится до 12 декабря.

Ранее определились соперники петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов.

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