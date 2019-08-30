Эксперт объяснил заинтересованность Абу-Даби в российском БПЛА «Орион-Э»

Москва, 30 августа. ОАЭ захотели испытать российский беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» на своей территории и обратились к Москве с соответствующей просьбой. Как отметил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, также Алжир, Египет и другие страны могли бы стать операторами БПЛА.

По его словам, российское вооружение может пригодиться многим странам. Поэтому и Абу-Даби заинтересована в российском «Орионе-Э» и преследуют определенные цели, объяснил эксперт. Остается вопрос: зачем странам нужны эти беспилотные аппараты, указал Литовкин.

«Надо понимать, для чего нужны эти беспилотники: просто для разведывательных полетов или для включения в разведывательно-ударные контуры», — цитирует его Nation News.

Военный обозреватель подчеркнул, что БПЛА, как правило, связан с какими-либо артиллерийскими подразделениями. Аппарат обнаруживает цели, передает координаты на артиллерийскую батарею, которая впоследствии наносит удар.

По мнению Литовкина, возможными покупателями российского БПЛА из африканского и ближневосточного регионов вполне могут стать Саудовская Аравия, Алжир, Тунис, Египет и сами ОАЭ. Он обратил внимание, что все перечисленные страны обладают артиллерией, поэтому поставка «Орион-Э» была бы оправдана.

Напомним, «Орион-Э» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета БПЛА составит не менее 24 часов, а максимальная высота полета — около восьми тысяч метров. Создание беспилотника ведет компания «Кронштадт» в рамках опытно-конструкторских работ «Иноходец».

Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили о получении иностранной заявки на комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э».