Депутат Сейма ЛР рассказал, как Евросоюз ограбил Латвию

В советское время депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс служил на Дальнем Востоке, был капитаном 1-го ранга (соответствует званию полковника в сухопутных войсках и авиации), заслужившим за различные операции в мирное время орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». А когда Советский Союз распался, решил ехать на родину.

Корреспонденты Федерального агентства новостей расспросили боевого офицера о том, оправдались ли его ожидания от жизни в независимой Латвии, почему и когда Запад взял на вооружение русофобию и о многом ином.

«Чтобы мы никогда не смотрели друг на друга через прицел автомата»

Отвечая на вопрос о прошлом, Адамсонс подчеркнул, что в 1990-е годы все мечтали о благополучии.

«Где-то есть успехи, где-то — прорехи, по-всякому было, у меня была достаточно бурная жизнь и на Дальнем Востоке, и здесь. Вернувшись назад, я был начальником штаба Военно-морских сил Латвии, которые восстанавливали. Потом командовал пограничными войсками, был министром внутренних дел. Кстати, рэкет мы уничтожили в течение года, с оргпреступностью тоже покончили достаточно успешно. Но, к сожалению, ситуация потом поменялась, и не сказал бы, что я и мои товарищи удовлетворены тем, где мы сейчас находимся и какая у нас на данный момент ситуация».

Собеседник ФАН рассказывает, что, когда уезжал с Дальнего Востока, его приятель Володя, который был журналистом и трудился в газете «Владивосток», в конце заметки по поводу отъезда Адамсонса написал: «Дай бог, чтобы мы никогда не смотрели друг на друга через прицел автомата».

«Надеюсь, этого не произойдет, хотя очень многие стараются поссорить латышей с русскими, Россию с Западом, — отмечает он. — К сожалению, наши политики недальновидны, самостоятельных решений принимать не хотят и не умеют. Это, кстати, касается и Евросоюза в целом. Очень мало государств в ЕС, где у власти находятся самостоятельно думающие и принимающие решения политики. Это беда всего Евросоюза. Потому что многие вопросы, многие беды, которых коснулся Брюссель, можно было просто обойти, приняв правильные решения. По тем же самым беженцам и по целому ряду других вопросов. Чтобы не было беженцев, проще всего было вообще не начинать войну на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но все поддались на уговоры заинтересованных представителей тех или иных государств, которые решали свои экономические и финансовые вопросы и не задумывались о том, что будет потом».

КГБ разваливали специально, а потом вынули крапленую «русскую» карту

Один из корреспондентов ФАН напоминает, что Латвия славится именами Раймонда Паулса, Лаймы Вайкуле и другими. Но, увы, страна известна и скандалами по разворовыванию международных кредитов, педофилгейту, по которому не получили свою долю ответственности высокопоставленные чиновники, а посадили лишь сводников-стрелочников. Республика замарала себя и русофобией, особенно когда бежит впереди паровоза и предлагает Евросоюзу ввести новые санкции против России, когда разделяет русских и латышей.

«Когда началась независимость, не борьба за независимость (это отдельный разговор, как республики бывшего СССР пришли к независимости), тогда самый главный упор был сделан на то, чтобы убрать с разных должностей и вообще ликвидировать наследие Комитета госбезопасности, всех профессионалов разогнать, — подчеркивает Адамсонс. — И это делали именно те люди, которые пришли к власти, независимо от того, Латвия это или Россия, потому что у этих офицеров [КГБ] была самая богатая информация о людях, о всех возможных нарушениях. Поэтому в большинстве бывших советских республик их сделали вне закона. Очень большие проблемы в отношении спецслужб коснулись и России. Вспомним бывшего председателя КГБ СССР Бакатина (Вадим Бакатин — последний руководитель КГБ СССР (МСБ — Межреспубликанской службы безопасности СССР) с 29 августа 1991 по 15 января 1992 года, до этого два года руководил МВД СССР, а прежде работал в партийных органах. — Прим. ФАН), который сдал всю информацию американским партнерам (5 декабря 1991 года Бакатин передал послу США в СССР Джеймсу Коллинзу в качестве жеста «доброй воли» всю документацию об установке и использовании сверхсекретных подслушивающих устройств в новом здании посольства США в Москве. — Прим. ФАН)».

К слову, под ретивого Адамсонса, из-за которого со своих постов в 2000 году вынуждены были уйти премьер-министр ЛР, министр юстиции, руководитель службы госдоходов, чьи имена прозвучали с трибуны Сейма в докладе Адамсонса как председателя парламентской комиссии по расследованию участия сановных лиц в педофилгейте, позже приняли закон, запрещавший избираться в Сейм бывшим сотрудникам КГБ, куда номинально в советское время входили погранвойска, в которых служил морской офицер. С 2002 года Адамсонс больше не мог избираться депутатом. Однако не на того напали — офицер-пограничник, получивший в свое время от японских контрабандистов кличку Капитан Акула, дошел до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В 2007 году суд шестью голосами против одного принял решение в пользу Адамсонса. Спустя год правительство Латвии хотело оспорить это решение в Большой палате ЕСПЧ, но суд жалобу отклонил. И уже в 2009 году каперанг избран в Рижскую думу, в 2010 году — в Сейм.

«Можно много что вспомнить, — продолжает депутат. — Человеческая алчность и глупость не знают границ. То, что касается русофобии, думаю, на бытовом уровне ее и близко нет, но это очень хорошая карта, которую можно использовать, и ее вовсю применяют наши политики, чтобы добиться этнического столкновения.

Русофобия начала развиваться на политическом уровне практически после выступления президента России в Мюнхене (речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года, в которой президент, в частности, заявил, что «для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». — Прим. ФАН), когда все поняли, что Россию грабить больше будет нельзя. Меня, кстати, умиляет ситуация, когда все на Западе говорят, что Борис Ельцин был таким демократом, борцом за свободу народов. Но в принципе он позволял разворовывать государство российское, уж извините, и всех это абсолютно удовлетворяло, несмотря на все его выходки. И, казалось бы, ему на смену пришел другой президент, который рассчитался с долгами (ведь каждый из нас радуется, что должник отдает тебе долг), а он, оказывается, плохой. А почему? Да потому, что воровать стало намного сложнее. И это [русофобия] — искусственно созданная волна, которая идет по так называемым демократическим государствам, поющим в унисон тому дирижеру, который заказывает музыку, находясь в США, и это не обязательно руководство Америки».

Пока ждали русских, Прибалтику «оккупировали» американцы

Один из корреспондентов ФАН интересуется: опасаются ли латвийцы нападения России?

«На бытовом уровне уж точно не боятся, это опять же ажиотаж, который поднимают наши политики, одна из возможностей поднять свой рейтинг, — отвечает Янис Адамсонс. — Я получал классическое военное образование, нас неплохо учили. Могут ли российские войска занять Прибалтику? Ну, 4-6 часов [надо], чтобы добраться до столицы Латвии: вертолеты, самолеты и т. д. Нанести удары по дислокациям наших военных — литовских, эстонских... Все эти данные известны, их не скрыть. Но вопрос в следующем: а чего добьется Россия, если она, допустим, завоюет Латвию?

Во-первых, по соотношению военных: если у нас 10 тысяч, то оккупационные войска должны составлять 100 тысяч. Тут проблема не захвата власти, а ее удержания. Во-вторых, это несогласие населения с любой оккупацией. Тут целый ворох проблем, и самое главное — а что дальше? Ладно, Прибалтику завоевали, дошли до Польши, а выхода в море все равно нет. Никакие проблемы при этом не решаются. То, что касается транзита, раньше можно было уповать: вот, Россия заинтересована в транзите... Нет, Россия решила проблему через Питер (речь о морском торговом порте «Усть-Луга» в Ленинградской области. — Прим. ФАН), где будет проходить транзит. На сегодняшний день большинство транзитных грузов, несмотря на более хорошую логистику у нас, проходят там».

Так что пугалки о «нападении» России преследуют заинтересованность совершенно другого рода, указывает собеседник ФАН.

«Дело в том, что американцы заинтересованы в продаже своего газа в Европу, получении инфраструктуры, контроля над банковской системой, что они осуществляют достаточно успешно», — перечисляет причины раздувания антироссийских настроений эксперт.

Адамсонс имеет в виду продолжающуюся банковскую чистку, когда в Латвии прикрывают банки, работающие с нерезидентами, — речь, понятно, преимущественно о гражданах России. Нерезидентам предлагают избрать Лондон, Кипр, Париж, а лучше всего Делавэр — маленький американский штат, но с богатой офшорной историей.

«Тогда все нормально, — резюмирует политик. — В связи с этой борьбой с нерезидентами и с «отмывкой денег» латвийские банки потеряли более 9 миллиардов евро. Это те деньги, которые ушли из нашей банковской системы. И это не улучшает ситуацию в нашей экономике».

«Россию раскачивают по старому сценарию»

Один из корреспондентов ФАН попросил эксперта прокомментировать попытки раскачать ситуацию в России с помощью согласованных и несогласованных митингов в Москве.

«50 тысяч на 11 миллионов жителей Москвы — это мало или много? Если в Латвии, в Риге, на митинг соберется где-то 5-10 тысяч — это много. А что такое 50 тысяч для Москвы при населении 11 миллионов? Это совершенно другой вопрос. Но я как-то, когда начались эти события в российской столице, сложил картинки — Гонконг, Париж, Москва... И там только лица менялись, а постановка была одна и та же. То есть чувствуется опытная режиссерская рука. И если мы посмотрим: «арабская весна» в Северной Африке, события на Ближнем Востоке, события на Украине, в Грузии по смене политического строя, как кто приходил к власти — сценарии написаны одинаково. Исполнители немного другие, но принципиально ничего там не меняется. И в России очень многие забыли, в каких условиях Владимир Владимирович Путин пришел к власти, какие долги были. Я уже не говорю по поводу государственной задолженности, которая на сегодняшний день, насколько понимаю, полностью погашена. Давайте вспомним, как в России получали пенсии или, точнее, не получали, как не получали зарплату, — это все почему-то забыли.

А основная цель у всех этих событий — началось-то все еще с Чечни, Северного Кавказа, Грузии, Украины — это попытка ослабить и раздербанить Россию. Сильно ли изменилась ситуация? Давайте вспомним выступление бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт (первая женщина в должности государственного секретаря США с 1997 по 2001 год. — Прим. ФАН) перед крупнейшими бизнесменами США, если память не изменяет, в 2010 году, где она говорила следующее, могу ошибиться в точности фразы, что «65% полезных ископаемых находится на территории России, это несправедливо и эту несправедливость мы должны устранить». Я думаю, что любой человек, который дружит с головой, понимает причины и следствия, ведь вы не назовете ни одну войну, и сегодняшние события — тому подтверждение, которая проводилась из-за каких-то идеологических разногласий. В том числе не сможете назвать ни одну религиозную войну, где за основу не была бы взята именно экономика. Главное — это расширение влияния, а идеологией или религией, как всегда, только прикрывались».

Любые сложности в Латвии объясняют «русским наследием» и Путиным

После экскурса в историю мы вновь возвратились к ситуации в Латвии. Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника: почему в республике выбирают тех правителей, которые не улучшают жизнь людей, а только их разобщают? Взять хотя бы того же председателя парламентской финансово-бюджетной комиссии — по нему уже решение суда было, что разворованы средства местного Сбербанка, а он все управляет потоками госбюджета. Чем не сюр?

«У нас много чего интересного происходит, — признает с усмешкой Янис Адамсонс. — Второе лицо министерства финансов, например, находится под следствием, и, как ни странно, это не является конфликтом интересов нахождения на этой должности, хотя он подозревается в финансовых махинациях. Второй человек в министерстве юстиции привлекается к уголовной ответственности за распространение гостайны, ему предъявлено обвинение, дело ушло в суд. К сожалению, мы живем в таком государстве. А что население? Оно голосует за тех, кто предлагает очень простые решения: «давайте мы придем к власти и всех пересажаем». Народ любит ушами. Наши избиратели отчасти похожи на 18-летних девушек, которые любят ушами и начинают трезво смотреть на жизнь через девять месяцев».

Тут русофобия и служит инструментом, предполагает корреспондент ФАН.