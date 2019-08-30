Собчак показала макияж «не для слабаков»

Москва, 30 августа. Известная российская телеведущая Ксения Собчак выложила фотографию с необычным, почти цирковым макияжем. Сама она с юмором отнеслась к «боевой раскраске», отметив экстремальность столь диких цветов.

«Фиолетовые тени — выбор не для слабаков», — пишет она под фотографией.

Новый образ Собчак разделил ее подписчиков на два лагеря. Первые принялись критиковать телеведущую за ее эпатажность.

«Ядреная смесь склочной натуры и наркоты», «Собчак в целом — выбор не для слабаков», «Это выглядит ужасно, но подчеркивает ваш эпатажный характер», «Не страшно накрасить, страшно умыть», — пишут они в комментариях.

Вторые же, напротив, похвалили женщину за отсутствие страха перед экспериментами.

«Все равно чертовка классная! А все потому, что женщина без комплексов», «А мне Ксюша любая нравится, ведь главное — сам человек, а она клевая», «Ксения, самоиронии вам не занимать!», «Ксения, вы шедевральны. Сильная, дерзкая и крутая — так держать», — отмечают подписчики.

Ранее Собчак выложила фотографию, где она, по ее собственным словам, изображает балерину из шкатулки. Хотя многие пользователи решили, что на самом деле телеведущая пародирует Анастасию Волочкову, с которой у нее был давний конфликт.

Отметим, что в настоящее время 37-летняя Собчак готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Торжественная церемония, как ожидается, пройдет в сентябре. При этом доходы журналистки в преддверии свадьбы резко упали. На сегодняшний день светская львица мало участвует в программах на телевидении, а ее контракт с модным изданием закончился.