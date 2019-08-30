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Глава Росгидрометцентра объяснил, почему теплое лето разочаровало россиян

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Почему лето разочаровало россиян

Нынешнее лето в России было в рамках климатической нормы и не должно считаться холодным. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«К метеорологам были бесконечные вопросы: где же лето? Да, в этом году летом часто некомфортно, холодно. Но скажу вам: лето в этом году все же было», — подчеркнул главный метеоролог страны. 

Так, июнь в Москве был жарким, температура поднималась выше нормы, часто около 30 градусов тепла, что является некомфортной погодой. 

«А вот июль действительно был ниже нормы на полтора градуса, — признал метеоролог. — По сравнению с июнем июль был холоднее на 2,5 градуса».

Однако такая ситуация встречается достаточно часто. 

«Даже в нынешнем столетии несколько раз случалось так, что июнь был теплее июля», — указал Вильфанд. 

Роман Вильфанд

Погода в августе также была достаточно теплой. Температурный фон был даже выше нормы на полградуса, отметил научный руководитель Росгидрометцентра. По словам ученого, в целом погода этим летом была нормальной. Разочарование россиян главный синоптик объяснил завышенными ожиданиями.

«У россиян не должно быть завышенных ожиданий от погоды — жары и тепла. Мы же не в тропиках живем», — сказал он. 

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра рассказал, какая погода ждет россиян в День знаний. 

Если анализировать погоду во всем мире, июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, рассказал метеоролог. Так, наиболее высоко отклонялись от нормы температуры в экваториальных районах и Арктике. 

«В ряде районов Европы июнь тоже был самым жарким. Температурный рекорд был побит в Париже, на термометрах было 42,6 градуса», — привел пример эксперт. 

В июле же температурные рекорды были побиты в ряде регионов Скандинавии.

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