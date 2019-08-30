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Медведчук посетил заключенных в СИЗО «Лефортово»

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Медведчук посетил заключенных в СИЗО «Лефортово»

Москва, 30 августа. Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил заключенных в СИЗО «Лефортово».

Медведчук и сопредседатель «Оппозиционной платформы  — За жизнь» Вадим Рабинович прилетели в Москву. В России они посетили СИЗО «Лефортово», где находятся, в частности, осужденные в РФ украинцы. Как пишет РИА Новости, украинский политик приехал в «Лефортово» около 13.50 часов по московскому времени.

Кого именно посещали Медведчук и Рабинович, неизвестно. В «Лефортово» находятся ряд украинских заключенных, которых в ближайшее время страны планируют обменять.

Медведчук, выйдя из СИЗО, общался только с украинскими СМИ. В беседе с прессой он выразил уверенность, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной произойдет в ближайшее время.

Ранее неразбериха произошла среди украинских СМИ, которые поверили в фейк о том, что обмен осужденными между странами произошел в пятницу. Причиной стала публикация на странице нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапки в Facebook, в которой сообщается, что украинцы уже летят на родину.

Однако это не подтвердили ни в офисе президента Украины, ни адвокат россиян. Обманутые и дезориентированные украинские журналисты приехали в киевский аэропорт «Жуляны» и зря прождали самолета с земляками из России. 

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