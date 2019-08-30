Турция проверит данные США об уходе курдов с севера Сирии

Анкара, 30 августа. Анкара намерена лично проверить поступившую от Вашингтона информацию об уходе вооруженных курдских формирований из северных регионов Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, США также сообщили о разрушении некоторых позиций и укрепрайонов «Отрядов народной самообороны» (YPG), однако и эти данные нуждаются в подтверждении.

«Мы рассчитываем скоро начать наземное патрулирование [на севере Сирии]. У нас там уже работают беспилотники и вертолеты», — добавил министр.

Акар уточнил, что накануне два турецких и два американских вертолета на протяжении примерно двух часов проводили разведку в регионе. Эти задачи выполнены в рамках договоренностей между Анкарой и Вашингтоном о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Напомним, страны пытались договориться о создании этой буферной зоны, которая сможет принимать сирийских беженцев из Турции, еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий. 7 августа они приняли решение создать центр совместных операций в Сирии.

Первая группа американских военных, которые будут работать в новой структуре, прибыла 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией.

Стоит отметить, что курдские военизированные формирования находятся в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, практически под прямым управлением США. Сирийское национальное меньшинство давно вынашивает планы по созданию так называемого Курдистана, единой для всех курдов Ирана, Ирака, Турции и Сирии страны.

Неоднократно становилось известно, что курды под приказом кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в Сирии месторождений нефти и газа.