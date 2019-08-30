Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Москва, 30 августа. Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Он отметил, что оружие уже прошло государственные испытания.

«Идет поставка в войска», — сказал Абрамов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, конструктору пистолета Ивану Козлову всего 26 лет.

Ранее генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что с передачей партии пистолетов «Удав» военным началась опытная войсковая эксплуатация оружия.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров является российской разработкой. Его собирают из комплектующих, которые произведены в РФ. Емкость магазина «Удава» составляет 18 патронов.