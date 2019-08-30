Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

48
0 Оставить комментарий

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Москва, 30 августа. Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Он отметил, что оружие уже прошло государственные испытания.

«Идет поставка в войска», — сказал Абрамов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, конструктору пистолета Ивану Козлову всего 26 лет. 

Ранее генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что с передачей партии пистолетов «Удав» военным началась опытная войсковая эксплуатация оружия.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров является российской разработкой. Его собирают из комплектующих, которые произведены в РФ. Емкость магазина «Удава» составляет 18 патронов.

infox - new
Источник: Россия-24
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров