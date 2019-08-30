Меган Маркл планирует вернуться в кино

Лондон, 30 августа. Герцогиня Сассекская задумывается о возобновлении актерской карьеры и уже подбирает самый интересный сценарий. Сообщается, что жизнь во дворце начинает наскучивать Меган Маркл.

Американская актриса Меган Маркл, оставившая свою актерскую деятельность после замужества с принцем Гарри, планирует вернуться на свою основную работу в кино. Издание International Business Time утверждает, что герцогиня Сассекская сейчас выбирает самый подходящий сценарий. Есть предположения, что фильм, в котором появится Маркл, будет историческим или документальным.

Кроме того, Меган может не только пополнить актерский состав, но и стать продюсером одного из проектов. Принц Гарри поддерживает свою супругу в ее желании вернуться в киноиндустрию, потому что считает ее одной из лучших актрис, талант которой пропадать не должен.

Добавим, что Меган Маркл известна прежде всего своей ролью Рейчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». Когда именно она может вернуться на экраны, не уточняется, однако сейчас она полностью посвящает себя новорожденному сыну.