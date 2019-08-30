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Близнеца-паразита с костями, зубами и волосами удалили из тела девушки в Индии

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Близнеца-паразита с костями, зубами и волосами удалили из тела девушки в Индии

Москва, 30 августа. Врачи в Индии удалили из тела 17-летней девушки, которая страдала редчайшей патологией под названием fetus in fetu (плод в плоде), близнеца-паразита.

Девушка обратилась к медикам с жалобами на сильные боли в животе, которые продолжались в течение последних пяти лет. Пациентка призналась, что даже когда не ест в течение длительного времени, то чувствует сытость. Врачи незамедлительно провели обследование и выяснили, что девушка страдает редчайшей патологией, получившей название fetus in fetu (плод в плоде). В таком случае еще на стадии беременности матери в теле ребенка формируется еще один эмбрион.

Плод-близнец, который паразитировал в организме молодой девушки, состоял из тканей, позвонков, ребер, зубов и зачатков конечностей. Длина эмбриона составила 36 сантиметров. Часть его тканей не удалили, так как они плотно срослись с кровеносными сосудами органов брюшной полости, пишет издание Live Science.

В настоящее время девушка чувствует себя намного лучше, она находится под наблюдением врачей, которые следят, чтобы клетки эмбриона не переродились в злокачественные.

Ранее сообщалось, что российские хирурги одного из медицинских учреждений Новосибирска удалили девушке трихобезоар — огромный комок волос в желудке.

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