Россия приветствовала решение Киева закончить войну в Донбассе за полгода

Москва, 30 августа. Российские власти приветствуют заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко, который утверждает, что собирается закончить войну в Донбассе за полгода. Об этом в пятницу сказал неназванный российский дипломатический источник.

«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», — пояснил он РИА Новости.

По его словам, украинская сторона все последние годы тормозила мирный процесс, поэтому, если она всерьез займется вопросом урегулирования конфликта, это будет, безусловно, положительным моментом.

В то же время источник выразил беспокойство в связи с заявлением Пристайко о том, что Киев «не будет вести бесконечные переговоры (по Донбассу) в разных форматах». Он напомнил, что согласованный с Совбезом ООН комплекс мер «Минск-2» является безальтернативным способом мирного урегулирования конфликта. А минская Контактная группа и нормандский формат — остаются основной переговорной площадкой.

Напомним, что накануне состоялось первое заседание Рады IX созыва, во время которого депутаты утвердили новый состав правительства. Новым министром иностранных дел был назначен заместитель прежнего главы МИД Вадим Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский еще во время своей избирательной кампании обещал вплотную заняться проблемой Донбасса после избрания, однако пока что он не сделал ни одного шага в этом направлении.