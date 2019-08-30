Доктор медицинских наук поддержала идею разрешить покупку БАДов через Интернет

Москва, 30 августа. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова поддержала идею разрешить россиянам покупать биологически активные добавки (БАДы) через Интернет. Она считает, что эта мера назрела уже давно.

Орлова напомнила, что во всем мире БАДы продаются в обычных супермаркетах и через Интернет, а не только в специально предназначенных для этого магазинах.

«Теперь давайте представим ситуацию у наших производителей и поставщиков, которые проходят труднейшую регистрацию на российском рынке, а это очень сложно пройти у нас сейчас. Проходят весь протокол безопасности и подлинности и имеют право торговать только в определенных точках», — отметила профессор.

Как рассказала Орлова, на популярный американский сайт, который торгует различными добавками, ежемесячно заходят 6,5 миллиона россиян. При этом, по словам эксперта, жители РФ проводят на странице в среднем более девяти минут, то есть не просто интересуются товаром, а делают заказы.

Профессор отметила, что ситуация с БАДами в России создала неконкурентную борьбу с рынком. По словам Орловой, российские производители, которые сейчас создают продукты хорошего качества, теряют прибыль в связи с государственными ограничениями.

«Так как сейчас разрешили уже дистанционно продавать и лекарственные препараты, привязанные к юридическому адресу, то почему не сделали то же самое для добавок? Чтобы потребитель мог обратиться на точный юридический адрес, если имеются какие-то претензии», — подчеркнула эксперт.

Профессор отметила, что сейчас даже продукты разрешается продавать через Интернет и привозить прямо домой к потребителю. По ее словам, БАДы — это специализированная пищевая продукция, именно поэтому сейчас встал вопрос о снятии запрета на торговлю добавками через Сеть. Кроме того, есть подобный запрос и от представителей бизнеса, а этот факт, как отмечает Орлова, тоже нельзя оставить без внимания.

«Хочешь пользы — обратись к врачу. Не хочешь вреда — пей сам. БАДы — это часть нашего рациона питания», — считает профессор.

Эксперт отметила, что продукты сейчас проходят столько технических обработок, что полноценных витаминов и минералов в них не остается. Чтобы восполнить рацион питания, ученые были вынуждены разработать специальные добавки.

«Это все-таки специализированная пищевая продукция, это не дань моде сегодняшнего дня», — рассказала Орлова телеканалу «360».

Ранее стало известно, что с 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок в Интернете, передает Deita.ru. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Роспотребнадзор. Сейчас БАДами можно торговать только в аптеках, специализированных точках по продаже диетических продуктов и в продовольственных магазинах, пишет РИАМО.