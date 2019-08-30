Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с поставками С-400

Анкара, 30 августа. Поставка в Турцию второй партии российских ЗРК С-400 завершится в середине сентября, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Как вы знаете, мы получили первый дивизион - в нем две батареи. Первую мы получили, и сейчас идет ее развертывание. Поставка второй батареи началась недавно», — сказал глава оборонного ведомства в эфире NTV.

По его словам, процесс доставки элементов С-400 идет по плану. Акар добавил, что никаких проблем с поставкой нет.

Напомним, 27 августа начались поставки второй батареи ЗРК С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов российских ЗРК прошел в июле этого года.

Напомним, контракт на поставку С-400 был подписан Россией и Турцией еще в 2017 года. Стоимость всех комплексов, которые доставят в Анкару, составит 2,5 млрд долларов.

Отметим, что из-за контракта о поставках С-400 Соединенные Штаты пытались убедить Турцию отказаться от российских комплексов. Однако турецкие власти не отреагировали на требование американской стороны, даже несмотря на угрозу введения санкций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара не откажется от С-400.