Сирия, 30 августа. САА освободила два поселка в Идлибе. Местные жители готовы брать штурмом турецкий блокпост. Палач ИГИЛ1* задержан в Ракке в ходе рейда SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов на северо-востоке Латакии близ города Кабана и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отразили нападение радикалов и освободили еще два поселка на юге провинции.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попыталась напасть на сирийскую армию на юге Идлиба, потеряла за сутки свыше двух десятков боевиков у Ат-Тамании.

Курды: провели в Ракке рейд, в ходе которого арестовали боевика ИГИЛ, который подозревается в финансировании терактов в Европе.

ВС Турции: усиливают охрану блокпоста в районе в Баб-аль-Хава где проходит демонстрация местных жителей, которые требуют прекратить обстрел и открыть переход через границу.

Провинция Латакия

На севере-востоке провинции Латакия продолжает свою работу военная авиация. Утром самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, который до сих пор удерживают за собой боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. В окрестностях города на укрытия радикалов были сброшены бомбы, как сообщает новостной портал Step News Agency. На настоящее время сведения о потерях, которые понесли радикалы в результате авиаудара, уточняются.

Провинция Алеппо

Тысячи мирных жителей проходят маршем через контрольно-пропускной пункт Баб-аль-Хава на сирийско-турецкой границе с требованием прекратить обстрелы и открыть КПП для передвижения гражданских лиц в направлении Турции и Европы, как сообщил Twitter-канал MMCYR. По словам корреспондента портала Enab Baladi, сотни мирных жителей прибывают из нескольких районов Идлиба. Люди едут на мотоциклах к Баб-аль-Хава, чтобы принять участие в демонстрации.

В районе, где она проходит, уже наблюдается напряженность, ряд лиц среди демонстрантов уже призывали остальных взять блокпост штурмом. Пограничный переход Баб-аль-Хава является единственным сухопутным переходом, связывающим провинции Идлиб и Алеппо с Турцией, и который был закрыт неделю назад. Турецкая армия также не пропускает беженцев на север Алеппо в зоны своей оккупации, вынуждая людей вернутся обратно домой, где шли боевые действия САА против террористов «Тахрир аш-Шам». Турки также регулярно открывают огонь по местным, которые приближаются слишком близко к границам.

Провинция Идлиб

Министерство обороны Сирии сообщило, что Сирийская арабская армия (ССА) освободила поселки Тель-Турки и Тель Сиди-Джафар, как передает Twitter-канал Syria War 2.

Сирийская обсерватория по правам человека отмечает рост числа джихадистов, которые были убиты во время боевых действий на фронте у города Ат-Тамания на юго-востоке Идлиба ночью и во время контратаки боевиков утром. Около 18 бойцов исламистских группировок были ликвидированы, в том числе 11 джихадистов были убиты у деревни Абдин во время ночной атаки.

ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в пригородах городов Хиш, Маарет-Хурма, Кафр-Саджна. Позиции радикалов были также атаковали в районе поселков Абу-Макка и Джарджаназ. Бомбы были сброшены на места скопления джихадистов у магистрали, связывающей города Маарет-ан-Нуман и Серакиб, как передает информагентство Step News Agency.

Провинция Ракка

В Ракке продолжается серия совместных рейдов отрядов «Демократических силы Сирии» (SDF) и войск международной коалиции. Утром курдские порталы сообщили об аресте в Ракке одного из важных боевиков террористической организации «Исламского государства»1, гражданина Бельгии по имени Ануар Хаддуши. В террористических кругах он известен как «палач ИГИЛ в Ракке», как сообщает агентство «Спутник». В настоящее время радикал вместе со своей женой находится в курдской тюрьме. Его обвиняют в убийстве свыше ста человек, совершенных в период, когда Ракку контролировали боевики ИГИЛ. Пока не известно, в какой стране будет осужден Хаддуши, так как его с нетерпением ждут в судах Франции и родной Бельгии – его подозревают в финансировании организации терактов в Париже и Брюсселе.

По данным сирийской медиа-организации Enab Baladi, в Ракке за август были арестованы не менее 14 гражданских лиц, в том числе шесть активистов общественных организаций. Все они были задержаны по подозрению в пособничестве террористам «Исламского государства». Семьи задержанных не могут попасть в тюрьмы к своим заключенным родственникам или связаться с ними как-то иначе, их местонахождение не известно.

1 Организация запрещена на территории РФ.