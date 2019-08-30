Депутат Госдумы объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Москва, 20 августа. Роструд напомнил жителям страны, что 31 декабря в этом году будет рабочим днем. Депутат Госдумы Олег Смолин объяснил, почему последнее число года нельзя сделать выходным.

Как отметили ранее в ведомстве, 31 декабря в 2019 году выпадает на вторник. В январе 2020 года россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы. При этом предыдущие длились десять дней: с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года.

По мнению Смолина, объявлять 31 декабря выходным днем невыгодно, поскольку граждане в таком случае начнут подготовку к празднику, в том числе на работе, уже 30 декабря. Потеряется день, который можно было бы использовать для увеличения количества выходных в течение года, объяснил депутат.

Парламентарий напомнил, что вопрос переноса одного из выходных дней на 31 декабря уже рассматривали в нижней палате парламента, однако проекты тогда не были одобрены. Смолин считает, что принципиальной разницы здесь нет, поскольку многие россияне 31 декабря заканчивают работу уже после обеда.

«Думаю, что когда мы сделали 31-е число выходным в прошедшем году, все перестали работать 30-го декабря. Поэтому, является ли 31-е выходным или не является, вопрос, с моей точки зрения, не принципиальный», — констатировал он в разговоре с «ПолитРоссией».

Напомним, согласно утвержденному правительством РФ календарю рабочих и праздничных дней, в следующем году, помимо восьми дней новогодних каникул, будет по три выходных по случаю Дня защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), Международного женского дня (с 7 по 9 марта), Дня Победы (с 9 по 11 мая) и Дня России (с 12 по 14 июня). Кроме того, пять официальных выходных пройдут с 1 по 5 мая, также нерабочим днем будет 4 ноября. Общее количество выходных и праздничных дней в 2020 году составит 118 дней, а работать в следующем году россияне будут 248 дней.

При этом в начале ноября текущего года россиян тоже ждут длинные выходные. Нерабочим будет понедельник, 4 ноября — День народного единства. Таким образом, граждане РФ будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября.