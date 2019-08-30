Эрдоган сообщил о переговорах по поставкам российских Су-57

Анкара, 30 августа. Турция ведет переговоры с Россией о поставках истребителей Су-57. Об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

По его словам, представители турецких ведомств, которые посетили международную выставку МАКС-2019 в Москве, продолжают переговоры по Су-57 с российскими коллегами.

«Переговоры ведутся, они будут продолжаться… Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35. — Прим. ред.), мы будем искать выход из этой ситуации», — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции уже отмечал, что не исключает возможность приобретения российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. По его словам, окончательное решение будет принято после того, как разрешится вопрос с F-35.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 только в том случае, если Анкара избавится от российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 27 августа российский лидер Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 на выставке МАКС-2019. Президент Турции поинтересовался возможностью покупки этого самолета.

В тот же день начался второй этап поставки элементов российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Контракт по этим вооружениям был подписан между Москвой и Анкарой в 2017 году.



Вашингтон выступал против сделки между странами. США пытались оказать давление на Анкару, заявляя, что в случае приобретения С-400 Турция будет исключена из программы F-35. Однако турецкие власти не отреагировали на угрозы и не отказались от контракта с Россией.