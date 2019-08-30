Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

«Автодор» планирует построить трассу из Краснодара к Крымскому мосту

58
0 Оставить комментарий

«Автодор» планирует построить трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Краснодар, 30 августа. Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко подтвердил планы организации построить бесплатную трассу из Краснодара к Крымскому мосту.

«Автодор» и Росавтодор действительно обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы от Краснодара до Крымского моста. Предполагается, что она начнется около Темрюка и пройдет южнее трассы А-289, ближе к Крымску. Строителям предстоит продолжить 128 километров новой дороги. По некоторым данным, объект будет сдан после 2022 года.

«Хотим построить трассу, — приводит слова Петушенко «Инфореактор». — Примут ли решение, пока сказать трудно. Сейчас занимаемся проработкой вариантов. Трасса даст скорость передвижения, комфорт и безопасность».

«Автодор» планирует построить трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел проверку готовности железнодорожной трассы на Крымском мосту и заявил, что движение поездов будет запущено согласно планам — до конца текущего года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров