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Ивановская надежда Камеруна. Первая серия нового проекта ФАН «Русские в Африке»

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О том, что в каждой африканской стране имеется российская диаспора, известно каждому. Где-то она довольно многочисленна, где-то — нет. Но факт остается фактом — россияне не только на высшем уровне помогают африканцам. И это заинтересовало ФАН.

Почему отдельные сограждане решили переехать в Африку? Чем они там занимаются? Как живется россиянам на черном континенте? — об этом проект «Русские в Африке».

Надежда Камеруна из Иваново

Первая героиня «Русские в Африке» — уроженка города Иваново Надежда Хорошилова. Она уже восемь лет живет в Камеруне, где занимается вопросом образования и обучения молодежи. Во время летних каникул Хорошилова проводит встречи с молодежью и их родителями, чтобы рассказать о различных возможностях в отрасли обучения тех, кто находится в Африке.

На ее счету есть уже несколько камерунцев, которые взяли ориентир на образование в Российской Федерации по проекту аспирантуры. Можно сказать, что Хорошилова — это посол РФ в Камеруне в области образования.

Стрингеру ФАН Абубакару Сидику Мунчили удалось пообщаться с Надеждой.

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