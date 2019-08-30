Путин считает важным проект научного центра по ядерной физике под Мурманском

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Мурманской области научно-образовательного центра «Новый Мурманск» с компетенциями в области ядерной физики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал главе государства о проектах, которые реализуются в регионе. По его словам, в области создается центр регионального уровня, который объединит Кольский научный центр, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии и ряд учебных заведений.

«Очень бы просил поддержать нас в том, чтобы этот региональный научно-образовательный центр трансформировался в научно-образовательный центр мирового уровня. Потому что принципиально важно арктическую повестку формировать на нашей территории, для того чтобы все ключевые мероприятия, всё, что касается развития Арктики, это была территория Российской Федерации и территория столицы Арктики – Мурманска. Для нас это принципиально важно», — сказал глава Мурманской области на встрече с российским лидером.

Чибис добавил, что в данный момент с крупными работодателями обсуждается набор специальностей и потребность в кадрах «в десятилетней перспективе».

Кроме того, в Мурманской области планируют реализовать проект, получивший название «Новый Мурманск». По словам мурманского губернатора, в регионе «катастрофически не хватает современного жилья, … не хватает спортивных объектов, у нас нет, например, конгресс-центра, у нас нет пятизвездочных гостиниц». Поэтому власти хотят реализовать проект на западном берегу Кольского залива, и как раз там создать научно-образовательный центр с компетенциями в области ядерной физики.

« То есть сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку, для того чтобы это происходило у нас», — подчеркнул Чибис.

Путин считает этот проект важным и интересным.