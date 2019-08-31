Об Александре Захарченко откровенно рассказали оба его советника

Глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко погиб в результате покушения ровно год назад, 31 августа 2018 года.

На входе в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, на цветущем бульваре Пушкина, сработало взрывное устройство, заложенное украинскими диверсантами. В результате теракта также погиб Вячеслав Доценко, охранявший лидера ДНР. Еще 11 человек были ранены. Серьезно пострадали министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

2 сентября 2018 года Александр Захарченко был похоронен с воинскими почестями на Аллее героев кладбища «Донецкое море». Проститься с ним приехали, в частности, глава Республики Крым Сергей Аксенов, член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, а также депутаты Государственной думы Наталья Поклонская и Андрей Козенко.

Покойный лидер ДНР пользовался большим авторитетом как в республике, так и далеко за ее пределами. Он лично выезжал на позиции, в том числе на передовую, изучал боевую обстановку на месте, решал вопросы.

«Если ты руководитель, то ты должен знать, что твои солдаты хотят и о чем они мечтают. А пока ты на передовую не приедешь, ты этого не узнаешь», — говорил он.

За это его уважали. А еще — за его последовательную позицию. В Донецке по сей день висят билборды с его цитатами: «Мы победим, потому что наше дело правое, а Бог — в правде!», «Общее будущее с Россией — наш твердый выбор» и другими.

Среди его высказываний обращает на себя внимание еще такое:

«Если я доживу до того момента, когда у нас с Матушкой-Россией будет одно знамя и гимн, я смогу сказать, что сделал то, ради чего меня мамка с папкой на свет произвели».

Не дожил… Погиб, как истинный воин. Но флаги России развеваются в Донецке, давая надежду на то, что в обозримом будущем мечта Александра Владимировича станет реальностью. И тогда его гибель, как и смерти других защитников Донбасса, не будут напрасными.

Федеральное агентство новостей расспросило о роли Александра Владимировича в русской истории бывших советников Захарченко — известного публициста, писателя, общественного деятеля Захара Прилепина и директора Центра изучения Донбасса и Украины Александра Казакова. Кроме того, свои мысли высказал и музыкант патриотической рок-группы «Зверобой» Дмитрий Сосов.

«Захарченко — это не просто история Донбасса или история России, — уверен Прилепин. — Это протянутая в вечность народная мифология. Потому что русский народ живет не только персонажами, которые впечатаны в наше историческое сознание, такими как Георгий Жуков, Александр Суворов или Александр Невский. Но и персонажами, находящимися на грани между историзмом и мифологией — такими как Ермак Тимофеевич, Стенька Разин, Нестор Махно, Николай Щорс. Иными словами, есть люди-песни — люди реальной истории. И есть люди-былины — люди народного самосознания, в которых каждый угадывает сам себя, своего близкого, брата, отца. Как в поэзии Есенина, как в песне «Темная ночь».

Когда мы смотрим на Невского или Жукова, нам сложно их ассоциировать с собой, пояснил Прилепин.

«Но когда мы смотрим на удалого казака, то понимаем, что это — наш и что он за нас заступится. Александр Владимирович Захарченко — это такой сверхтип: политический, человеческий, социальный. А самое главное, он — народная любовь, он — воплощенный русский человек: родной, теплый, щедрый, отзывчивый, положивший свою душу за всех нас», — сказал он.

Александр Казаков в самом начале беседы с корреспондентом ФАН отметил, что о Захарченко он сказал уже очень много теплых слов.

«Могу до завтра говорить... Сказать хотелось бы о другом. 31 августа прошлого года в Донецке закончился определенный этап. Сейчас вообще все другое, и это мало кто понял. Я целый год говорю о том, что Захарченко — не только герой Донбасса, он герой России», — убежден Казаков.

По его мнению, именно Россия потеряла потенциально гигантского лидера.

«Потому что у Александра Владимировича было то, что крайне редко бывает у людей: у него было государственное чутье, — констатировал Казаков. — Он очень часто принимал правильные решения, только потом анализируя, почему он их принял. У него было чутье государственного, властного человека. Это — часть его харизмы. Люди признавали его власть, потому что у него был этот ген. Посмотрите на российский политический пантеон — сколько таких людей? Пальцы начнем загибать?»

Экс-советник главы ДНР не сомневается, что Россия сейчас должна это осознать и внести Захарченко в пантеон героев.

«Он всегда говорил, что за его спиной стоит Москва. Это был линия фронта России, а не ДНР. Он воевал за Россию! Захарченко — то, что он думал, то, что он делал. Это не история. Это — завет!» — заявил Казаков.

Все это мы должны не только вспомнить, но еще и примерить к завтрашнему дню, убежден он.

«Донецкая история вообще совершенно особая. Ведь Захарченко и его команда: Александр Тимофеев, Захар Прилепин, я грешный и еще несколько наших товарищей — мы на самом-то деле строили государство, не похожее на что бы то ни было, не похожее даже на сегодняшнюю Россию. Государство справедливости!» — подытожил директор Центра изучения Донбасса и Украины.

По мнению Дмитрия Сосова, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы «Зверобой», часто посещающего Донбасс с концертами и грузами гуманитарной помощи, свой авторитет при жизни и добрую память после гибели Захарченко заслужил служением народу.

«Сегодня, в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, невольно вспоминается всенародная любовь к этому человеку, всеобщее уважение и доверие к нему как к руководителю. На мой взгляд, феномен Захарченко заключается именно в том, что свою высокую должность он воспринимал не как привилегию, «кресло» или «портфель», а как службу, служение народу, республике. Главной жизненной целью Александра Владимировича была польза, которую настоящий гражданин, защитник, мужчина в конце концов обязан приносить своей Родине», — заявил Сосов в разговоре с корреспондентом ФАН.

Место гибели Александра Владимировича стало мемориалом, к котором люди несут цветы и иконы, зажигают здесь свечи и лампады. Напротив входа в бывшее кафе «Сепар» в сентябре 2018 года был установлен мемориальный камень.

В эти дни в Донецке проходят торжественные траурные мероприятия, посвященные годовщине гибели первого главы республики. 28 августа 2019 года в столице ДНР прошли торжества в честь присвоения имени Захарченко площади перед республиканским Домом правительства.

Сегодня на Аллее Героев в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоится торжественное открытие памятника Захарченко, а также возложение цветов к месту его гибели. Кроме того, пройдет концерт-реквием с участием академического симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева, хора «Донбасс Оперы» и Валентины Лисицы.

Велика вероятность того, что улица Александра Захарченко может появиться в Москве. Ранее об этом в интервью ФАН заявили руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Это будет в высшей степени справедливо, ведь Александр Захарченко, как и сотни других защитников Новороссии, погиб за исторические, цивилизационные интересы России, за Русский мир.