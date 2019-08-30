Почему новая встреча в «нормандском формате» может стать прорывной

Новая встреча в «нормандском формате» может стать прорывной, но его работоспособность зависит от Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Встреча в нормандском формате

Французский лидер Эммануэль Макрон по телефону подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

«Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский, помимо всего прочего, проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью на территории Донбасса.

Намечается прорыв?

Как отметил Евгений Валяев, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает освежить нормандский формат при новом украинском президенте. Бывший президент Украины Петр Порошенко был слишком зависим от конъюнктуры Вашингтона, которому было выгодно поддержание горячей стадии донбасского конфликта для сохранения очага напряженности рядом с российскими границами. Европейские лидеры в лице президентов Франции и Германии стремятся к решению конфликта между Киевом и народными республиками Донбасса при участии Москвы.

«Нормандский формат показал бы Владимиру Зеленскому, что изменение отношений с Вашингтоном будет выгодно новому Киеву на фоне не самых пока удачных отношений с Дональдом Трампом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время избирательной кампании открыто поддерживал Петра Порошенко, плюс его доклады в Конгрессе США намекали на связь Зеленского с олигархом Игорем Коломойским», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, давление Вашингтона привело к отставке Андрея Богдана, которого называли лоббистом интересов Коломойского в кабинете Зеленского. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани также заявлял, что в окружении Зеленского есть враги Трампа, намекая как раз на Игоря Коломойского.

«Дональд Трамп, учитывая неопределенность нового Киева, пока даже готов заморозить финансовую помощь от США. Такое давление Вашингтона во многом обусловлено интересами команды Трампа по поводу возможного компромата на Джо Байдена. Киев оказался стянутым во внутриамериканские разборки, оказавшись между интересами Трампа и демократами, которые планируют выставить на выборы как раз Джо Байдена. Зеленскому придется выбирать сторону, в интересах которой он будет действовать. От этого будет зависеть финансовая поддержка США, которая очень важна Киеву, если только ее не заменят европейские лидеры», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт считает, что будущая встреча нормандского формата может стать прорывной после Петра Порошенко, так как она пройдет на фоне возможного обмена заключенными между Россией и Украиной. Если Владимир Зеленский снова поставит себя в зависимость от администрации Трампа, то в работе «нормандского формата» захотят принимать участие США и Британия, о чем уже заявлял советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

«Расширение нормандского формата приведет скорее к усложнению его работы, это не приведет к решению конфликта. Вопрос работоспособности «нормандского формата» будет решен в ближайшее время, и это зависит, в первую очередь, от поведения Киева», — заключил Евгений Валяев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в «нормандском формате», однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.