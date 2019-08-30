Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Армия Сирии прекратит огонь в Идлибе в одностороннем порядке

56
0 Оставить комментарий

Армия Сирии прекратит огонь в Идлибе в одностороннем порядке

Дамаск, 30 августа. Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в идлибской зоне деэскалации утром в субботу. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению применения враждующих сторон (входит в МО РФ).

«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06.00 часов 31 августа 2019 г. ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении ведомства.  

Российский Центр по примирению также призвал командиров вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Два года назад в республике было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), в настоящее время правительственные войска занимаются зачисткой от боевиков.

На прошлой неделе стало известно об освобождении Хан-Шейхуна и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама. Отмечается, что армия Сирии продолжает освобождать города провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Пресс-служба Центра по примирению применения враждующих сторон
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров