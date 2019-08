Трампа обвинили в издевательстве над женой

Вашингтон, 30 августа. Президент США Дональд Трамп, который становится объектом критики буквально за каждый свой твит, вновь оказался в центре скандала. На этот раз недовольные политиком американцы обратили внимание не на его высказывания, а на его жесты.

В соцсетях появился ролик, снятый во время визита главы государства в Детройт. На нем видно, как Трамп, ожидающий свою супругу Меланью, нетерпеливо хлопает рукой по ноге, и та приходит к нему, как послушный лабрадор, пишет «Царьград».

Многие интернет-пользователи сразу же обвинили Трампа в том, что он издевается над своей супругой, превратив ее в свою собачку. Над этим напрашивающимся образом сразу же пошутил комедийный писатель Джеймс Фелтон.

Did Trump just call over Melania as if she’s a dog? pic.twitter.com/wYTwSOXK1w