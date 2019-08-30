Трампа обвинили в издевательстве над женой

Вашингтон, 30 августа. Президент США Дональд Трамп, который становится объектом критики буквально за каждый свой твит, вновь оказался в центре скандала. На этот раз недовольные политиком американцы обратили внимание не на его высказывания, а на его жесты.

В соцсетях появился ролик, снятый во время визита главы государства в Детройт. На нем видно, как Трамп, ожидающий свою супругу Меланью, нетерпеливо хлопает рукой по ноге, и та приходит к нему, как послушный лабрадор, пишет «Царьград».

Многие интернет-пользователи сразу же обвинили Трампа в том, что он издевается над своей супругой, превратив ее в свою собачку. Над этим напрашивающимся образом сразу же пошутил комедийный писатель Джеймс Фелтон.

Did Trump just call over Melania as if she’s a dog? pic.twitter.com/wYTwSOXK1w — Matt Dinan (@MattDinan) 7 августа 2019 г.

«Девочка, ко мне, девочка. Сюда, жена. Кто тут хорошая девочка?» — пишет он, комментируя видео.

«Невероятно! Меланья должна говорить ему, что делать. Пожалуйста!» — возмущается Мария Шелл-Кэннон.

«Я тоже так делаю, когда зову свою собаку», — заявил Ронни Принц.

Впрочем, «собачьи» отношения Трампа и Меланьи сразу же разделили американцев. Далеко не все пользователи встали на сторону первой леди. Были и те, кто утверждал, что она вполне заслуживает такого к себе отношения.

«Не знаю, что хуже. То, что он ее подозвал, или то, что она пришла», — отмечает Джени Стэнд.

«Ну, по крайней мере, она выдрессирована», — шутит пользователь с ником Voice of Reason.

А некоторые отметили, что не знающая языков словенка Меланья Трамп способна понимать лишь язык жестов.

«Она едва по-английски говорит», — пишет Houdini77.

Существует и другое мнение, которое никак не касается манер Трампа и его супруги. Некоторые пользователи полагают, что президент США на самом деле вовсе не подзывал жену, а давал специальный знак секретной службе.

Отметим, что Трампа неоднократно подвергался осуждению за свои высказывания, которые многие американцы расценивают как сексистские и женоненавистнические.