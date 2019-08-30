Москва, 30 августа. Национальный родительский комитет предложил изменить график школьных каникул. Об этом сообщила глава комитета Ирина Волынец.

Национальный родительский комитет предлагает предоставлять учащимся семь дней отдыха после каждых пяти недель учебы. Благодаря такому графику школьники будут отдыхать семь раз в год.

«Эта модель успешно апробирована в ряде московских школ. Очень хорошая практика, при которой дети не успевают сильно устать и отдыхают своевременно», — пояснила Волынец.

Волынец прокомментировала идею депутата Госдумы Василия Власова, который предложил продлить летние каникулы до 1 октября. По ее мнению, продление каникул окажет негативное влияние на процесс обучения и качество образования.

«Это безумная идея, с помощью которой депутат пытается словить хайп и заигрывает перед будущим электоратом», — добавила Волынец.

Ранее Василий Власов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением продлить каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

По словам парламентария, ему регулярно поступают подобные предложения от учеников и преподавателей. Власов отметил, что благодаря продлению каникул у молодежи появится больше свободного времени. Депутат также напомнил, что многие школьники и студенты предпочитают работать во время летних каникул, поэтому дополнительные 30 дней позволят им получить больше практических навыков и знаний.