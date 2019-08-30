Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Масштабный сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

290
0 Оставить комментарий

Масштабный сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Москва, 30 августа. Пользователи сообщают о проблемах в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об это свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Первые данные о неполадках в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» начали поступать около 11.00 мск. Более 73% пользователей сообщают, что не могут перевести денежные средства, еще 26% не могут войти в систему «Сбербанк Онлайн».

Сбои в работе сервиса зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Волгограде, а также в Перми, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Иркутске и Краснодаре.

В пресс-службе Сбербанка заявили об отсутствии проблем в работе своих сервисов. По словам представителей банка, все электронные системы работают в штатном режиме. При этом банк не получал жалоб клиентов о проблемах в работе сервиса.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров